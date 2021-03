Otto partite nella notte NBA. Sconfitta per gli Atlanta Hawk di Danilo Gallinari, che cadono in casa dei Los Angeles Clippers per 119-110. Un successo in rimonta quello di Leonard (25 punti) e compagni, che rimontano dal -15 dell’intervallo, complice anche un ultimo quarto da 37-20. Agli Hawks non bastano i 28 punti di Trae Young, mentre Gallinari ha chiuso il suo match con solo 6 punti (2/9 al tiro) in 23 minuti di gioco.

Prosegue la cavalcata in vetta alla Western Conference degli Utah Jazz, che dominano in quel di Chicago, superando i Bulls con un perentorio 120-95. Il solito Donovan Mitchell è il protagonista principale con 30 punti, con anche la consueta doppia doppia di Rudy Gobert (21 punti e 10 rimbalzi). Per Chicago il migliore è stato Zach LaVine con 27 punti.

L’assenza di Giannis Antetokounmpo non si fa sentire ed i Milwaukee Bucks ottengono la loro settima vittoria consecutiva. Tutto davvero troppo facile per Milwaukee, che domina contro gli Indiana Pacers per 140-113, chiudendo il match già con un primo quarto da 48-26. Doppia doppia per Jrue Holiday (28 punti e 14 rimbalzi), oltre ai 25 punti di Khris Middleton, mentre per Indiana il migliore è stato Sabonis con 22 punti.

Cadono dopo un tempo supplementare i Boston Celtics, che perdono 132-126 sul campo dei Memphis Grizzlies, trascinati dai 29 punti di Ja Morant e da uno Jonas Valanciunas da 16 punti e 19 rimbalzi. Boston paga le assenze di Jayson Tatum e Kemba Walker e ai Celtics, ora ottavi ad Est, non bastano i 27 punti di Jaylen Brown.

Dopo 20 sconfitte consecutive, gli Houston Rockets tornano finalmente alla vittoria, superando 117-99 i Toronto Raptors, con un ultimo quarto da 29-13. Tutto il quintetto di Houston in doppia cifra, ma è John Wall ad essere il grande protagonista con la sua tripla doppia (19 punti, 11 rimbalzi e 10 assist). Prosegue la crisi dei canadesi (9 ko di fila), che hanno in Fred VanVleet il migliore con 27 punti.

I 30 punti di De’Aron Fox permettono ai Sacramento Kings di superare i Cleveland Cavaliers per 119-105. A chiudere le vittorie degli Charlotte Hornets (100-97 contro i San Antonio Spurs, 27 punti di Gordon Hayward) e degli Oklahoma City Thunder (112-103 contro i Memphis Grizzlies, 31 punti di Shai Gilgeous Alexander).

I risultati

Cleveland Cavaliers – Sacramento Kings 105-119

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 103-112

San Antonio Spurs – Charlotte Hornets 97-100

Chicago Bulls – Utah Jazz 95-120

Houston Rockets – Toronto Raptors 117-99

Memphis Grizzlies – Boston Celtics 132-126 d.t.s

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 140-113

Los Angeles Clippers – Atlanta Hawks 119-110

