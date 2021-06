Sospiro di sollievo per i Milwaukee Bucks, dopo il responso degli esami strumentali svolti sul ginocchio di Giannis Antetokounmpo. Il due volte MVP Giannis Antetokounmpo si è infortunato ieri sera nell'incontro di gara-4 del Playoff NBA contro Atlanta. Solo un iperestensione al ginocchio sinistro, escluse lesioni strutturali. Ma ovviamente il giocatore rimane in forte dubbio per la prossima partita della serie di questa finale della Est Conference.

Giannis, infortunato ieri in gara-4 Credit Foto Getty Images

La serie, giocandosi in tempi molto ravvicinati (a giorni alterni), non dovrebbe permettere il ritorno in campo della stella dei Bucks. Risultato che vede una perfetta parità con Atlanta sul 2-2, dopo le prime 4 gare. Un duro colpo per le loro speranze di raggiungere le Finals.

