Tra la serata di ieri e la notte odierna si sono disputate seipartite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Non sono mancate le emozioni, andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Vittoria importante per i Los Angeles Lakers, che espugnano Indiana per 115-122 e rimangono in corsa per il sesto posto della Western Conference. I detentori dell’anello sono infatti ora alla pari con Portland e tengono viva la speranza di qualificarsi per i playoff senza passare per i play-in. Si ricompone la coppia formata da LeBron James e Anthony Davis e si sente subito: 24 punti per il Re, doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi per l’ex di New Orleans. Ai Pacers non bastano i 28 punti e 12 assist di Caris LeVert. Sorridono anche i Brooklyn Nets, che battono i Chicago Bulls per 105-91. Successo comodo per i newyorkesi, tra i quali il top scorer è Kyrie Irving a quota 22 punti; tra gli ospiti da segnalare i 24 punti del rookie Patrick Williams.

I New York Knicks si impongono contro i Charlotte Hornets all’overtime con il punteggio di 118-109 e conservano il quarto posto ad Est. Altra prestazione superlativa per Julius Randle, che firma una tripla doppia da 33 punti, 13 assist e 10 rimbalzi; dall’altra parte non bastano i 30 punti di Miles Bridges e i 25 di Devonte’ Graham. Vittoria casalinga anche per i Milwaukee Bucks che superano i Miami Heat con il risultato finale di 122-108. Sette giocatori in doppia cifra per il team del Wisconsin, tra i quali comandano Bryn Forbes e Khris Middleton a quota 21 punti; dall’altro lato i 31 punti di Kendrick Nunn non sono sufficienti per evitare la sconfitta.

I Phoenix Suns passeggiano a San Antonio per 103-140 e rimangono in scia a Utah per il primato ad Ovest. Dominio totale del team dell’Arizona, trascinato da un Devin Booker da 27 punti. I texani, d’altra parte, sono comunque già sicuri di concludere la regular season al decimo posto. Vittoria comoda anche per i Boston Celtics che passano sul campo dei Minnesota Timberwolves per 108-124. I biancoverdi, presi per mano dal solito Jayson Tatum (26 punti e 11 rimbalzi), acquisiscono così la certezza del settimo posto ad Est, mentre ai padroni di casa non basta la doppia di Anthony Towns (24 punti e 14 rimbalzi).

RISULTATI NBA

Brooklyn-Chicago 105-91

Indiana-LA Lakers 115-122

New York-Charlotte 118-109 dopo OT

Minnesota-Boston 108-124

San Antonio-Phoenix 103-140

Milwaukee-Miami 122-108

