Sono ben sette le partite disputate questa notte per la NBA, con la Lega cestistica statunitense che ha ripreso la regular season dopo la sosta per far spazio all’All Star Game di Cleveland. Le emozioni, come sempre, non sono mancate: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Nel primo match in programma, per la Eastern Conference, successo casalingo dei Detroit Pistons (14-45) sui Cleveland Cavaliers (35-24) per 106-103. Partono meglio gli ospiti nel primo quarto (27-33), con i padroni di casa che si trovano a rincorrere nei parziali successivi: alla terza sirena Cleveland è ancora avanti per 80-82. I padroni di casa completano la rimonta nell’ultima frazione di gioco, operando così il sorpasso e vincendo di tre lunghezze. Top scorer dei Pistons Hamidou Diallo con 21 punti, insieme a Cade Cunningham che ne piazza 17. Ai Cavaliers non bastano i 22 punti di Lauri Markkanen e i 15 di Brandon Goodwin.

Ad

Rimanenso sulla East Coast, netto successo dei Boston Celtics (35-26) sui Brooklyn Nets (31-29) per 106-129. Match mai in discussione, con la squadra del Massachusetts che piazza subito un parziale da 22-35, mettendo subito la partita sui binari giusti. I Nets non riescono a reagire ed a contenere le fiammate degli ospiti, che continuano a macinare punti e s’involano così al successo finale in trasferta con ben ventitré punti di margine. Autentico trascinatore di Boston è Jason Tatum con 30 punti, insieme alle doppie doppie di Al Horford (11 punti e 13 rimbalzi) e Robert Williams III (12-11 alle medesime voci statistiche). Miglior realizzatore dei Nets è Seth Curry con 22 punti, insieme a Bruce Brown con 15 punti messi a referto.

NBA All Star Game, Toppin re delle schiacciate. A Towns i tiri da tre 20/02/2022 A 07:48

Vincono anche i Chicago Bulls (39-21), che allo United Center sconfiggono gli Atlanta Hawks (28-31) col punteggio di 112-108. I padroni di casa mettono subito la testa davanti (24-19), con gli ospiti che cercano di ricucire lo strappo nei due quarti centrali. I Bulls riescono però a gestire il vantaggio e mantenere un margine di sicurezza fino alla fine, potendo così aggiudicarsi la sfida. Prestazione monstre di Demar DeRozan con 37 punti, insieme ai 20 punti di Zach LaVine. Doppia doppia per Nikola Vucevic (12 punti e 10 rimbalzi). Tra gli Hawks, invece, 26 punti 9 rimbalzi di un ottimo Danilo Gallinari (partito anche in quintetto) e 27 di Bodgan Bodanovic. Doppia doppia, infine, per Trae Young (14 punti e 10 assist).

Successo casalingo anche per i Minnesota Timberwolves (32-28), che battono i Memphis Grizzlies (41-20) per 119-114. Sono gli ospiti a passare subito in vantaggio (21-31), con i Timberwolves che replicano immediatamente e si rifanno sotto all’intervallo lungo accorciando fino al -3 (53-56). Nella ripresa Minnesota opera il sorpasso definitivo, mettendo la freccia nel punteggio ed accumulando un piccolo margine che riesce a mantenere fino alla sirena finale aggiudicandosi così il match. D’Angelo Russell piazza ben 37 punti (e 9 assist, doppia doppia sfiorata per lui), mentre il vincitore della gara da 3 punti all’All Star Game Karl-Anthony Towns segna una doppia doppia con 22 punti e 11 rimbalzi. Per i Grizzlies, invece, 20 punti di Ja Morant e 21 a testa di Jaren Jackson Jr. e Ziaire Williams.

Spostandoci ancora nella Western Conference, affermazione netta dei Phoenix Suns (49-10) sugli Oklahoma City Thunder (18-41) col punteggio di 104-124. La franchigia dell’Arizona, orfana di Chris Paul infortunato, piazza subito un parziale di 14-31 nel primo quarto a cui replicano però i padroni di casa nel quarto successivo (31-17): a metà partita i Suns sono avanti 45-48, con Phoenix che trova nell’ultima frazione l’allungo decisivo (27-39) per involarsi verso il successo. Devin Booker segna una doppia doppia (25 punti e 12 assist), mentre Miles Bridges e Cameron Johnson mettono a referto 21 punti ciascuno. Top scorer per i Thunder, invece, Shai Gilgeous-Alexander con 32 punti.

Rimanendo sulla West Coast, vincono in trasferta anche i Golden State Warriors (43-17): i californiani battono a domicilio i Portland Trail Blazers (25-35) per 95-132. La compagine di coach Steve Kerr costruisce il successo nei quarti centrali del match, chiusi sopra i trenta punti segnati (25-32 e 16-30): Portland rimane al palo e non riesce a reagire, con i Warriors che prendono un margine impressionante e vanno a vincere sul +27 (95-132). Doppia doppia per Steph Curry (18 punti e 14 assist), insieme ai 18 punti di Klay Thompson e ai 15 di Jordan Poole. Miglior realizzatore per i Trail Blarzers (ancora orfani di Damian Lillard) è Anfernee Simons con 24 punti.

Nell’ultimo match che chiudeva il programma della notte NBA i Denver Nuggets (34-25) sconfiggono in trasferta i Sacramento Kings (22-39) col punteggio di 110-128. La franchigia del Colorado inizia subito forte (25-35), con i padroni di casa che provano a replicare nel secondo quarto (58-63). I Nuggets piazzano però il break decisivo nell’ultima frazione (23-36), con Sacramento che non riesce a rispondere alle fiammate degli ospiti, che vanno così a vincere. Sfiora la tripla doppia Nikola Jokic (25 punti, 12 rimbalzi e 9 assist), mentre Will Barton chiude con 31 punti a referto. Per i californiani, invece, doppia doppia del nuovo arrivato Domantas Sabonis (33 punti e 14 rimbalzi) e 20 punti di De’Aaron Fox.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (25 FEBBRAIO)

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 106-103

Brooklyn Nets-Boston Celtics 106-129

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 112-108

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 119-114

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 104-124

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 95-132

Sacramento Kings-Denver Nuggets 110-128

LeBron James: "Diventerò proprietario di una franchigia NBA"

NBA Doncic show! Miami passa dopo due overtime, Dallas ingrana la sesta 18/02/2022 A 07:46