Continua la stagione 2022 di NBA. Tra la serata di ieri e la notte italiana si sono svolte sette partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata.

New York resiste nel finale e conquista il successo sul campo di Detroit (102-104). A fine partita sono ben quattro i giocatori dei Knicks con 18 o più punti a referto (RJ Barrett il migliore con 21, a cui si aggiungono i 9 rimbalzi). In casa Pistons non sono invece sufficienti i 27 punti di Marvin Bagley III.Grande vittoria casalinga per Boston, che sconfigge Minnesota per 134-112. Decisivi ai fini del risultato Jayson Tatum con 34 punti, 5 rimbalzi e 6 assist e Jaylen Brown con 31 punti e 10 rimbalzi. Per i Timberwolves sono buone, ma ininfluenti, le prove di Anthony Edwards (24 punti, 5 rimbalzi e 6 assist) e Karl-Anthony Towns (19 punti).

Golden Statesente la mancanza di Steph Curry e cade contro Washington per 123-115. Tra le fila dei Wizards sono tre i giocatori a superare i 20 punti (Corey Kispert il top scorer con 25). Stesso discorso per i Warriors(Jordan Poole il migliore con 26), ma ciò non basta per evitare la sconfitta. Phoenix sconfigge Philadelphia per 114-104 e conquista l’ottavo successo di fila. Per i Suns sono magnifiche le prestazioni di Devin Booker (35 punti), Chris Paul (19 punti e 14 assist) e Deandre Ayton (14 punti e 12 rimbalzi), mentre ai 76ers non servono a niente i 37 punti e 15 rimbalzi del solito Joel Embiid.

Nonostante uno straripante LeBron James da 39 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, i Lakers continuano a deludere ed escono sconfitti per 116-108 dal delicato match contro New Orleans. Per i Pelicans sono ben cinque i giocatori con 16 o più punti a referto a fine partita (Brandon Ingram il top scorer con 26). Un magnifico LaMelo Ball da 33 punti, 7 rimbalzi e 9 assist trascina Charlotte al successo esterno contro Brooklyn per 110-119. Tra le fila degli Hornets sono ottime anche le prove di Miles Bridges (24 punti e 8 rimbalzi) e P.J. Washington (18 punti e 11 rimbalzi), mentre per Brooklyn non sono sufficienti i 27 punti di Kevin Durant e le doppie doppie di Andre Drummond (20 punti e 17 rimbalzi) e Kyrie Irving (16 punti e 11 assist).

Nell’ultima sfida della notte arriva la vittoria di Dallas sul campo di Utah per 100-114. Per i Mavericks sono fondamentali le doppie doppie di Luka Doncic (32 punti e 10 rimbalzi) e Jalen Brunson (22 punti e 10 rimbalzi) e i 23 punti di Reggie Bullock. In casa Jazz buona, ma inutile, la prova da 18 punti e 8 rimbalzi di Rudy Gay.

I RISULTATI DELLA NOTTE

