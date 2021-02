Sono undici le partite nella notte NBA . Un duello incredibile quello tra Steph Curry e Luka Doncic, andato in scena nella vittoria dei Dallas Mavericks sui Golden State Warriors per 134-132. Il nativo di Akron ha messo a referto 57 punti con un pazzesco 11/19 da tre punti, mentre lo sloveno ha chiuso il suo match con con una doppia doppia da 42 punti ed 11 assist e alla fine anche con la vittoria della sua squadra.

Lo scontro al vertice della Eastern Conference lo vince Philadelphia. I Sixers battono 124-108 i Brooklyn Nets, privi di Kyrie Irving e Kevin Durant, con il punteggio di 124-108 grazie soprattutto ai 32 punti di Joel Embiid. Restando sempre al vertice ad Est, vittoria dei Milwaukee Bucks, che hanno sconfitto nel back to back i Cleveland Cavaliers per 124-99 con 24 punti di Giannis Antetokounmpo.

Quattordici punti, cinque rimbalzi e quattro assist per Danilo Gallinari nella vittoria dei suoi Atlanta Hawks sui Toronto Raptors per 132-121. Parlando sempre di italiani non è sceso in campo Niccolò Melli nella vittoria dei New Orleans Pelicans per 118-109 contro i Memphis Grizzlies.