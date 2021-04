Sette partite in una notte NBA che ha visto tra i suoi protagonisti anche Danilo Gallinari. Ottima prestazione del giocatore italiano, che ha trascinato i suoi Atlanta Hawks al successo contro i Golden State Warriors per 117-111. Doppia doppia per Gallinari con 25 punti e 10 rimbalzi e con lui è stato decisivo anche Clin Capela, che ha chiuso con 24 punti e 18 rimbalzi. In casa Warriors non è bastato uno Steph Curry da 37 punti, mentre è rimasto in panchina Nico Mannion.

Si è giocato anche il derby di Los Angeles, con la netta affermazione dei Clippers sui Lakers. Tutto davvero molto facile per Kawhi Leonard (vicino alla tripla doppia con 19 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) e compagni, che si impongono 104-86. Il miglior marcatore dei Clippers è Marcus Morris con 22 punti, mentre per i Lakers, sempre privi delle loro stella, ci sono stati 19 punti dell’ex Montrezl Harrell.

Cadono le prime due della Eastern Conference. I Philadelphia 76ers vengono sconfitti 100-116 dai Memphis Grizzlies, che trovano un terzo quarto da 45-29 e mettono a referto in doppia cifra ben 8 giocatori (il migliore Dillon Brooks con 17 punti). Perdono anche i Brooklyn Nets, privi di James Harden e di Kevin Durant, contro i Chicag 115-107. Bulls trascinati dai 25 punti di Zach LaVine e dalla doppia doppia di Nikola Vucevic (22 punti e 13 rimbalzi).

Serata da ex per Aaron Gordon, che mette a referto 24 punti (top scorer del match) nel successo dei suoi ormai Denver Nuggets contro gli Orlando Magic per 119-109. Tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic, che chiude con 17 punti, 16 assist e 9 rimbalzi.

Vincono facile i Boston Celtics, che infliggono un perentorio 116-86 agli Charlotte Hornets con un Jayson Tatum da 22 punti. Successo, infine, anche per i New Orleans Pelicans, che superano 122-115 gli Houston Rockets grazie ad un Lonzo Ball da 27 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (4 Aprile)

Chicago Bulls – Brooklyn Nets 115-107

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 104-86

Boston Celtics – Charlotte Hornets 116-86

Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies 100-116

Atlanta Hawks – Golden State Warriors 117-111

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 115-122

Denver Nuggets – Orlando Magic 119-109

