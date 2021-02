Sono nove le partite che si sono tenute, questa notte, in NBA. Nel primo match, i New Orleans Pelicans si sono imposti, per appena un punto, contro gli Indiana Pacers. La franchigia della Louisiana ha vinto 114-113 e il migliore in campo è stato Brandon Ingram da 30 punti. Sorridono anche gli Orlando Magic che superano, 119-123, i Chicago Bulls. MVP della serata Nikola Vucevic autore di una prestazione roboante da 43 punti e 19 rimbalzi.

I Toronto Raptors fermano la marcia dei Brooklyn Nets battendo Kevin Durant e compagni per 123-117. Fondamentali Pascal Siakam da 33 punti e 11 rimbalzi e Kyle Lowry da 30 punti e 7 assist. Tutto facile per Milwaukee che liquida, 123-105, i Cleveland Cavaliers. Il migliore in campo è stato Giannis Antetokounmpo da 33 punti e 12 rimbalzi. Possono gioire anche gli Utah Jazz che si impongono con un secco 138-121 sul campo degli Charlotte Hornets. Bogdan Bogdanovic da 31 punti e Donovan Mitchell da 30 si dividono la palma di migliore in campo, mentre tra le fila degli Hornets si registra un’altra grande prestazione del rookie LaMelo Ball, il quale ha messo a referto 34 punti.

Serata positiva per i Miami Heat che travolgono, 95-122, i Washington Wizards. Il migliore in campo è stato Kendrick Nunn che ha segnato 25 punti in uscita dalla panca. La coppia composta da Malik Beasley e D’Angelo Russell, 24 punti il primo e 21 il secondo, trascina i Minnesota Timberwolves al trionfo contro gli Oklahoma City Thunder. Il sodalizio di Minneapolis si è imposto 106-103.

Tutto facile per i Phoenix Suns che battono, 92-109, i Detroit Pistons. Chris Paul illumina con 20 punti e 9 assist, mentre Devin Booker è stato il miglior marcatore dei Suns con 23 punti. Nel big match della nottata i Boston Celtics hanno vinto, 119-115, in casa dei Los Angeles Clippers. Decisivo Jeyson Tatum che si è preso i suoi sulle spalle, ha vinto il duello con Kawhi Leonard, e ha realizzato ben 34 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans 113-114

Orlando Magic-Chicago Bulls 123-119

Brooklyn Nets-Toronto Raptors 117-123

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks 105-123

Charlotte Hornets-Utah Jazz 121-138

Miami Heat-Washington Wizards 122-95

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves 103-106

Phoenix Suns-Detroit Pistons 109-92

Los Angeles Clippers-Boston Celtics 115-119

