Basket, Playoff NBA: i Brooklyn Nets battono 115-107 i Milwaukee Bucks, rispettano il fattore campo e vanno subito in vantaggio 1-0 nella serie delle Semifinali della Eastern Conference (al meglio delle 7 gare – gara2 in programma domani 7 giugno alle 1:30 ora italiana, sempre al Barclays Center di New York).

Dopo neanche un minuto dall’inizio del match, la partita perde subito uno dei protagonisti assicurati: su una penetrazione offensiva, infatti, James Harden si infortuna al tendine del ginocchio destro ed è costretto ad abbandonare il campo. Si ritira negli spogliatoi e non tornerà più in partita. Restano da valutare le condizioni fisiche del “Beard” in vista, appunto, della prossima gara tra 48 ore.

NBA I Clippers eliminano Dallas in gara-7, Atlanta sbanca Philadelphia 8 ORE FA

Il match rimane in equilibrio per i primi due quarti, con entrambe le squadre che alternativamente prendono un leggero vantaggio, senza però mai riuscire a fare lo strappo decisivo (Brooklyn sopra di 2 all’intervallo lungo: Bucks 61 – Nets 63).

Nel terzo quarto, però, i Nets aumentano decisamente i giri del proprio motore e prendono il largo sui Bucks. Salgono prontamente in cattedra, infatti, Kyrie Irving (25 punti e 8 assist) e Kevin Durant (29 punti e 10 rimbalzi), con i Bucks che rimangono al palo senza riuscire a replicare ai canestri avversari per provare a rientrare in partita, o comunque cercare di ridurre il gap. Alla penultima sirena Brooklyn arriva addirittura a +16 come massimo vantaggio (82-98).

L’ultimo quarto è di pura gestione da parte dei Nets, che amministrano il loro vantaggio senza dare chances ai Bucks di potersi rifare sotto. Alla franchigia del Wisconsin non basta il ‘solito’ Giannis Antetokounmpo, autore di una doppia doppia con 34 punti e 11 rimbalzi. Tra i Bucks, da segnalare una doppia doppia anche per Kris Middleton (13 punti e 13 rimbalzi), mentre vanno in doppia cifra Jrue Holiday (17 punti) e Brook Lopez (19 punti).

Per i Brooklyn Nets, invece, doppia doppia per Blake Griffin (18 punti e 14 rimbalzi). Il lungo ex Detroit Pistons è partito anche in quintetto stanotte, segno che sta entrando sempre di più nelle rotazioni di Steve Nash. Chiudono il match in doppia cifra anche Joe Harris (19 punti) e Mike James (12 punti).

Westbrook: "Sono il miglior playmaker della lega"

NBA James Harden si ferma per un problema al tendine del ginocchio IERI A 10:11