Sono sei le partite che si sono tenute questa notte in NBA . Ad aprire le danze è stata la vittoria casalinga dei Boston Celtics, per 99-112, contro dei rimaneggiati Denver Nuggets. Alla franchigia del Colorado non è bastata l’ennesima, grande, partita di Nikola Jokic , il quale ha realizzato 43 punti. Trionfano anche i New Orleans Pelicans che stendono, 144-133 , i Memphis Grizzles. MVP dell’incontro uno Zion Williamson da 31 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

Colpo esterno per i Toronto Raptors che si impongono, 124-113, in casa dei Milwaukee Bucks. A trascinare i canadesi al successo è stato un Fred van Vleet da 33 punti e 7 assist, mentre la franchigia del Wisconsin non ha potuto far nulla nonostante un Giannis Antetokounmpo da 34 punti, 10 rimbalzi, 8 assist e 5 rubate. Tornano al successo i Los Angeles Lakers che battono, 112-104, i Minnesota Timberwolves. Per Lebron James ci sono 30 punti, 13 rimbalzi e 7 assist.