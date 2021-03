Shawn Bradley - ex stella NBA di Philadelphia, Nets e Dallas - ha avuto un terribile incidente stradale, riportando un trauma spinale che lo ha lasciato paralizzato. Tristissima notizia nel mondo della pallacanestro . Lo scorso 20 gennaio,- ex stelladi Philadelphia, Nets e Dallas - ha avuto un terribile incidente stradale, riportandoche lo ha lasciato paralizzato.

Bradley si è sottoposto ad un intervento chirurgico e ha trascorso gli ultimi due mesi in ospedale, ma rimarrà sulla sedia a rotelle. Chiarita anche la dinamica dell'incidente, con Bradley che stava percorrendo la strada con la sua bici, venendo poi tamponato da un'automobile.

In carriera ha giocato per tre franchigie in NBA e, nel 1997, vinse il titolo di miglior stoppatore dell'anno quando indossava la maglia dei Nets. Naturalizzato tedesco, partecipò agli Europei 2001 con la Germania che giunse al 4° posto nella manifestazione continentale.

Shawn Bradley ebbe anche una particina nel noto film Space Jam con Michael Jordan. Il lungo tedesco era uno dei cinque giocatori NBA a cui era stato rubato il talento dai “Monstars” nella pellicola di Joe Pytka. Ebbe anche una partecipazione nella serie tv Walker Texas Rangers.

