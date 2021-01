Non è stato un inizio decisamente fortunato quello di Danilo Gallinari con gli Atlanta Hawks. Dopo aver saltato una partita per una contusione al piede sinistro, l’italiano ha subito una distorsione alla caviglia nel match dell’altra notte con i Brooklyn Nets. L’azzurro ha provato a restare in campo, ma il dolore era troppo forte, come dimostrava il volto molto sofferente in panchina del Gallo.