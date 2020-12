Il "Barba" ha giocato una ventina di minuti della gara che i suoi hanno vinto contro contro i San Antonio Spurs per 112-98. 12 punti a referto ma anche tanti meme sui social, visto che James si è presentato all'appuntamento con qualche chilo di troppo, suscitando molte perplessità sulla sua reale condizione a pochi giorni dal via del campionato previsto per il prossimo 22 dicembre....