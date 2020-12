Sono sei le partite che si sono disputate nella nottata NBA appena conclusa. I Boston Celtics hanno aperto le danze sconfiggendo 107-126 i Memphis Grizzlies. Il migliore in campo è stato Jaylen Brown, capace di sfornare una prestazione da addirittura 42 punti. Sorridono anche i Brooklyn Nets che, in un match dominato dagli attacchi, superano 141-145 gli Atlanta Hawks. Sono stati ben sette i giocatori del sodalizio newyorchese in grado di superare la doppia cifra. Tra essi, il miglior marcatore è stato Kevin Durant che ne ha messi 33 ai quali, oltretutto, ha aggiunto anche 11 rimbalzi e 8 assist. Brutte notizie per Danilo Gallinari che si è dovuto accomodare in panchina dopo pochi minuti per colpa di una noia al polpaccio. E pensare che l’ex OKC era appena rientrato da un infortunio alla caviglia che lo aveva tenuto lontano dai campi per due turni…