Kyrie Irving è un giocatore che fa sempre parlare di sé. Dentro e fuori dal campo. Nel bene e nel male. Negli ultimi giorni l’asso dei Brooklyn Nets ha fatto discutere per la sua misteriosa assenza dal parquet. Da un po’ di partite, infatti, Irving è indisponibile per motivi che ancora non sono stati resi noti. Irving, al netto di tutti i suoi comportamenti stravaganti, però, è anche un ragazzo impegnato nel sociale e di recente lo ha dimostrato facendo un gesto che merita solo applausi.