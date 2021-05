Dopo aver aumentato la propria quota di possesso del Liverpool insieme alla Fenway Sports Partner, LeBron James mette la mani anche nella Liga spagnola con l’acquisto di 600 quote del Malaga FC.





Secondo Mundo Deportivo, l’intenzione del The Chosen One sarebbe quella di ampliare in futuro la sua quota di partecipazione. La star dei Lakers e la RedBird Capital Partners, società di cui fa parte, non avrà alcun potere decisionale nel club, almeno fino a quando non decideranno di implemantare la loro partecipazione economica nel club andaluso.

Tokyo 2020 -91 a Tokyo 2020: le migliori schiacciate di LeBron James alle Olimpiadi 23/04/2021 A 08:30

LeBron James: "Diventerò proprietario di una franchigia NBA"

NBA Caviglia destra ko, LeBron James fuori per diverse settimane 22/03/2021 A 14:25