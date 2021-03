Si è spenta oggi, lunedì 22 marzo 2021, all’età di 86 anni, la leggenda NBA Elgin Baylor. I Los Angeles Lakers, franchigia in cui si è consacrato nel gotha della National Basketball Association negli anni ’60, hanno comunicato la triste notizia della sua scomparsa con una nota ufficiale.

Baylor è morto per cause naturali assistito dalla moglie Elaine e dalla figlia Krystal. Il nativo di Washington classe 1934 è stato il primo vero grande realizzatore della storia della lega americana, non riuscendo però mai a conquistare il titolo avendo la peggio contro Boston Celtics prima e New York Knicks poi. Inserito nella Hall of Fame NBA nel 1977 e capace di entrare per ben dieci volte nel miglior quintetto stagionale della lega, i Lakers lo hanno onorato con una statua nel 2018 e ritirando il suo n.22. All’inizio di questa stagione, la franchigia californiana gli aveva dedicato la maglia bianca City Edition.

