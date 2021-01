Doncic raggiunge le 30 triple doppie in carriera a soli 22 anni da compiere tra poco, una in più rispetto a quelle di Magic Johnson, LeBron James e Oscar Robertson avevano segnato alla stessa età. Stiamo parlando di maestri delle triple doppie, perché Robertson è quello che detiene il record assoluto a quota 181, Magic è terzo a 138 mentre il Prescelto è il secondo nella classifica di quelli in attività alle spalle di Russell Westbrook (che invece ha il record di triple doppie in una sola stagione, a quota 42 ed è secondo in classifica generale con 150).