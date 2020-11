Nico Mannion sarà l’8° giocatore italiano ad approdare in NBA, scelto nel Draft virtuale di mercoledì alla 48 dai Golden State Warriors, così come suo padre Pace nel 1983 fu chiamato alla Baia alla 43. Il giovane talento azzurro, con l’altro giocatore scelto dei Warriors James Wiseman, è approdato a San Francisco nella giornata di giovedì pronto per a parlare alla stampa… anche in italiano!

Il mio idolo è mio padre. Vorrei diventare come Steve Nash

E se Wiseman, studente di cinese si è dilettato a far scoprire il mandarino a San Francisco, è stato più facile (per noi) comprendere quanto detto da Mannion che pur essendo nato a Siena, ha fatto il suo esordio in dialetto romano. L’azzurro infatti, prima di trasferirsi a Phoenix ha vissuto a Guidonia, paese originario della mamma, Gaia Bianchi ex pallavolista romana con un trascorso anche in Nazionale cui è stato paragonato per verve e modo di porsi.

Le esperienze in Nazionale italiana sono state fantastiche per me. Ho imparato tanto. C’è uno diverso stile di basket tra l’America e l’Europa. Ho cercato di imparare subito quello stile, farlo mio e portalo con me negli States, per avere un plus nel mio gioco

Mannion arriva ai Warriors con 14 punti media e 5.3 assist nella sola stagione a Arizona e è stato inserito nell'All Pac-12 Second Team e nell'All Freshman Team.

“Mi ispiro a mio padre su tutti. Mi piacerebbe diventare come Steve Nash, penso sia stato il giocatore che ho studiato di più. Anche solo per intelligenza cestistica, il modo in cui legge la partita e poi per il tipo di uomo che è fuori dal campo”

Da Rusconi a Mannion, i giocatori italiani in NBA

