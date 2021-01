Sono cinque i match che si sono tenuti questa notte in NBA. Ad aprire le danze sono stati i Brooklyn Nets che, pur privi di Kevin Durant e Kyrie Irving, hanno fermato la corsa dei Philadelphia 76ers, il sodalizio attualmente in testa alla Eastern Conference. Grazie ai 22 punti e 10 assist di Caris LeVert e ai 28 di Joe Harris in uscita dalla panca, i newyorchesi hanno vinto 109-122.