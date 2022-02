Nella notte italiana si sono disputate dieci partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata.

Sono nove le sconfitte consecutive per i Brooklyn Nets, che cedono contro i Boston Celtics per 91-126. Boston in pieno controllo del match fin dall’avvio, con i Nets che nel primo quarto vengono limitati a soli 16 punti segnati. I Celtics, invece, segnano senza problemi e chiudono il discorso in fretta, anche grazie ai 22 punti di Jaylen Brown e Marcus Smart. Non si ferma, invece, la corsa di Memphis, che batte i Los Angeles Clippers per 135-109. Dura poco meno di metà quarto la resistenza di LAC, poi i Grizzlies scappano via e non si voltano più, con 24 punti di Steven Adams e 21 di Ja Morant.

Vincono i Denver Nuggets la sfida contro i New York Knicks, imponendosi 132-115. Nuggets che segnano 83 punti solo nel primo tempo, ma è il secondo quarto da 43-24 che taglia le gambe ai Knicks, nonostante i 28 e 10 rimbalzi di Julius Randle. Per Denver, invece, quattro giocatori oltre quota venti, con i 22 di Bones Hyland e i 21 e 11 rimbalzi di Nikola Jokic. Cadono ancora i Los Angeles Lakers, che cedono contro i Milwaukee Bucks per 116-131. Bucks che toccano anche il +30 e sono sempre in controllo con i 44 e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Restano saldamente in vetta a Ovest i Phoenix Suns, con il successo sui Philadelphia 76ers per 109-114. 76ers che toccano anche il +14 nel terzo quarto, ma Suns che nel finale cambiano ritmo e chiudono il match. Ai 76ers non bastano i 34 di Joel Embiid e i 30 di Tobias Harris, con i Suns che hanno Devin Booker da 35. Vincono gli Atlanta Hawks, che superano gli Indiana Pacers per 133-112. Hawks sempre avanti, toccano anche il +35, e controllano il match agevolmente. Miglior marcatore il solito Trae Young con 34 e 11 assist, mentre Danilo Gallinari chiude con 9, 3 assist e 5 rimbalzi in 23 minuti di gioco.

Nelle altre partite di giornata i Dallas Mavericks superano senza problemi i Detroit Pistons per 116-86, con 33 e 11 rimbalzi di Luka Doncic; gli Orlando Magic espugnano il campo dei Portland Trail Blazers per 95-113; i Minnesota Timberwolves espugnano il campo dei Sacramento Kings, che dunque festeggiano con una sconfitta l’arrivo di Domantas Sabonis; e infine i New Orleans Pelicans battono gli Houston Rockets 110-97.

RISULTATI NBA 2021-2022 (8 FEBBRAIO)

Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 109-114

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 133-112

Brooklyn Nets – Boston Celtics 91-126

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 135-109

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 110-97

Dallas Mavericks – Detroit Pistons 116-86

Denver Nuggets – New York Knicks 132-115

Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 116-131

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 114-134

Portland Trail Blazers – Orlando Magic 95-113

