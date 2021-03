Nelle sei apparizioni con Golden State, Mannion ha messo a segno 1.5 punti, 2 assist e 1.3 rimbalzi in 6 minuti di media; con Santa Cruz, invece, anche in ragione del suo notevole utilizzo (33.1 minuti), 19.3 punti, 6.9 assist, 3.3 rimbalzi e 1.78 palle recuperate.

Al momento la squadra allenata da Steve Kerr è ottava nella Western Conference, con un record di 19 vittorie e 16 sconfitte, il che significa piena lotta per i playoff in corso, anche se in questo caso si dovrebbe parlare più dei play-in, istituiti nella bolla di Orlando dalla NBA e mantenuti per questa stagione.