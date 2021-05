I Memphis Grizzlies sono l’ultima squadra ad entrare nel tabellone dei Playoff NBA 2021. Decisiva la vittoria nel Play-In contro i Golden State Warriors dopo un tempo supplementare per 117-112. Straordinaria impresa di Morant e compagni, che riescono a prendersi la testa di serie numero 8 e affronteranno ora gli Utah Jazz, mentre finisce la stagione di un comunque incredibile Steph Curry.

Dopo un primo quarto equilibrato e di continui botta e risposta offensivi, Memphis trova l’allungo prima dell’intervallo (+13 alla pausa lunga). Golden State ha faticato, ma è riuscita a rimontare grazie ad uno strepitoso Curry, avendo con Green il tiro della possibile vittoria. Nel supplementare è salito in cattedra Ja Morant, con Memphis che ha trovato canestri importanti anche dalla panchina con Tillman e Bane.

E’ proprio Morant l’eroe della serata per i Grizzlies con i suoi 35 punti, 6 assist e 6 rimbalzi. La seconda scelta del Draft 2019 ha guidato la sua squadra, riuscendo a battere i Warriors proprio pochi giorni dopo la sfida di regular season, che aveva permesso a Golden State di chiudere ottava e di avere nel caso il vantaggio del fattore campo.

Per i Warriors e soprattutto per Steph Curry cala il sipario sulla propria stagione. Il nativo di Akron ha fatto di tutto per centrare i Playoff, chiudendo alla fine con 39 punti e soprattutto un plus/minus di +4 nei 47 minuti giocati, con cinque falli all’attivo che lo hanno condizionato nel finale. A Golden State non è bastata anche la tripla doppia di Draymond Green da 11 punti, 16 rimbalzi e 10 assist.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GOLDEN STATE WARRIORS – MEMPHIS GRIZZLIES 112-117 d.t.s (29-30, 20-32, 24-16, 26-21, 13-18)

Golden State: Curry 39, Green 11, Wiggins 22, Bazemore 10, Looney 3, Poole 19, Toscano-Anderson 4, Mulder 4

Memphis: Brooks 14, Morant 35, Anderson 9, Valanciunas 9, Jackson 10, Bane 10, Allen 12, Tillman 11, Melton 5, Jones 2

