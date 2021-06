Sarà la gara-7 a decidere la serie tra Milwaukee e Brooklyn. Nel sesto atto della contesa i Bucks, trascinati dalle loro stelle, si impongono per 104-89 e pareggiano sul 3-3. La partita decisiva si giocherà a Brooklyn nella notte tra sabato 19 e domenica 20 (palla a due ore 2.30). Un match sempre in controllo per Milwaukee, che ha comandato dall’inizio alla fine di gara-6. I Bucks hanno chiuso avanti alla prima sirena e hanno amministrato il vantaggio nei restanti tre quarti. Brooklyn ha provato a rientrare nell’ultima frazione, arrivando fino al -5, ma un nuovo parziale di 14-2 dei padroni di casa ha fatto nuovamente la differenza.

Come detto in precedenza, Milwaukee è stata trascinata dalle sue stelle, unici Bucks ad andare in doppia cifra. Prestazione eccezionale di Khris Middleton, miglior marcatore del match con 38 punti, ai quali si aggiungono anche 10 rimbalzi. Doppia doppia anche per Giannis Antetokounmpo, che ha messo a referto 30 punti e 17 rimbalzi. Sono 21, invece, i punti di Jrue Holiday.

NBA Crollo Phila, Atlanta rimonta dal -24! Anche i Clippers sul 3-2 UN GIORNO FA

Brooklyn era ancora senza Kyrie Irving e questa volta non è bastato Kevin Durant, che ha comunque chiuso il suo match con 32 punti (15/30 dal campo) ed 11 rimbalzi. James Harden mostra segnali di crescita e mette al tabellino 16 punti con anche 7 assist ed il “Barba” sarà sicuramente uno degli uomini più attesi in una gara-7 che vale la stagione e forse anche una parte del titolo NBA.

NBA Durant da sogno: 49 punti e tripla doppia, 3-2 Brooklyn 16/06/2021 A 06:16