I Milwaukee Bucks battono gli Atlanta Hawks in gara 5 delle Eastern Conference Finals e si portano sul 3-2. Il sodalizio del Wisconsin ha vinto con il risultato finale di 112-123 e ora Middleton e compagni sono a un solo successo dallo strappare il pass per le Finals. I Bucks avranno due match point per raggiungere i Phoenix Suns all’atto conclusivo della stagione 2020-2021, mentre gli Hawks sono chiamati a fare un’impresa, dato che, per trionfare nella serie, devono vincere la prossima e, poi, imporsi a Milwaukee in gara 7.

I Bucks hanno dominato la gara piazzando un parziale di 36-22 nel quarto inaugurale e amministrando, successivamente, il margine costruito nella prima frazione di gioco. Lo svantaggio degli Hawks è quasi sempre stato in doppia cifra e il sodalizio della Georgia, data l’assenza del suo leader Trae Young, non è mai riuscito a cambiare l’inerzia dell’incontro.

Nel successo dei Bucks, ha svolto un ruolo fondamentale un Brook Lopez che ha sfornato la sua miglior partita da anni a questa parte. Il lungo ex Nets, infatti, ha segnato 33 punti realizzando 14 dei 18 tiri tentati. Vanno segnalate, inoltre, anche le prestazioni di un Khris Middleton da 26 punti, 13 rimbalzi e 8 assist così come la partita da 25 punti e 13 assist di Jrue Holiday e quella da 22 punti di Bobby Portis.

In contumacia Giannis Antetokounmpo, dunque, tutti i suoi compagni sono riusciti a fare un passo in avanti. Purtroppo per i Bucks, non è ancora chiaro quando il greco potrà tornare a giocare. Per quanto concerne gli Hawks, merita un elogio Bogdan Bogdanovic il quale, pur non essendo al top, si è preso i suoi sulle spalle e ha segnato 28 punti. Danilo Gallinari, invece, chiude con 19 punti.

