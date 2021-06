I Phoenix Suns espugnano il campo dei Los Angeles Clippers e si impongono in gara 4 delle Finali della Western Conference. Il sodalizio dell’Arizona ha vinto con il risultato finale di 84-80 e ora si trova sul 3-1. I migliori in campo sono stati un Devin Booker da 25 punti e un DeAndre Ayton da 19 punti e 22 rimbalzi. Phoenix, ora, è a una vittoria dall’archiviare la pratica e strappare il pass per l’atto conclusivo dell’edizione 2021 dei Playoff NBA.

I Suns sono partiti fortissimo e in apertura di match, grazie soprattutto ad Ayton e Booker, hanno piazzato un parziale di 14-1. I Clippers, successivamente, hanno provato a riavvicinarsi, ma i sopraccitati Ayton e Booker hanno sempre risposto a tono e gli ospiti sono andati alla prima pausa in vantaggio 29-20. Nel secondo periodo, i Clippers hanno vissuto un vero e proprio momento di siccità offensiva.

I padroni di casa, infatti, hanno segnato solo due punti in sei minuti. I Suns, ad ogni modo, non sono riusciti ad approfittarne al meglio e al riposo lungo guidavano con quattordici punti di vantaggio sul 50-36. Un margine importante, ma che poteva anche essere più sostanzioso. I Clippers, nel terzo quarto, spinti da un ritrovato Reggie Jackson, sono riusciti a prodursi in una buonissima rimonta e hanno raggiunto il -5, a tre minuti dal suono della sirena, sul 63-58.

Monty Williams ha provato a ridestare i suoi Suns chiamando time out, ma la franchigia dell’Arizona, al ritorno in campo, ha continuato a soffrire e i Clippers hanno chiuso il penultimo periodo sotto di appena tre punti sul 69-66. Nel quarto conclusivo, tuttavia, l’attacco dei Clippers si è inceppato, mentre quello dei Suns è riuscito a produrre i canestri necessari per permettere a Chris Paul e compagni di uscire vincitori dalla sfida.

