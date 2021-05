che ha visto la vittoria dei Bucks per 109-107 dopo un tempo supplementare grazie al canestro praticamente allo scadere di Khris Middleton. Una partita pazzesca e che potrebbe essere l’antipasto di una serie che si presenta lunga, avvincente ed equilibrata. Sono cominciati i Playoff NBA 2021 e non sono subito mancati i colpi di scena e le emozioni. Tutto questo già dal primo match, quello tra Milwaukee e Miami,. Una partita pazzesca e che potrebbe essere l’antipasto di una serie che si presenta lunga, avvincente ed equilibrata.

Un continuo punto a punto che si è risolto solo con la magia finale di Middleton, miglior marcatore dei Bucks con 27 punti. Doppia doppia da 26 punti e 18 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo, ma con 6/13 dalla lunetta. Proprio gli errori ai liberi del greco hanno tenuto in vita Miami nel finale di ultimo quarto, con il pareggio firmato da Jimmy Butler (17 punti) proprio sulla sirena. Un canestro del pari che aveva trovato uno strepitoso Goran Dragic (25 punti) anche all’overtime, prima del colpo finale di Middleton.

NBA Playoff 2020-21: gli incroci, calendario e risultati UN GIORNO FA

Grazie ad un secondo tempo da 57-40 i Brooklyn Nets vincono gara-1 contro i Boston Celtics per 104-93. La resistenza dei biancoverdi svanisce nel terzo quarto, dove viene fuori tutto il talento offensivo dei Nets con un Kevin Durant da 32 puntie e 12 rimbalzi. Ci sono anche 29 punti di Kyrie Irving e 21 di James Harden, che aggiunge anche 9 assist e 8 rimbalzi. Per Boston il migliore è stato Jayson Tatum con 22 punti.

Due i colpi esterni in questa apertura dei Playoff. Il primo è dei Dallas Mavericks che espugnano lo Staples Center, superando 113-103 i Los Angeles Clippers. Uno strepitoso Luka Doncic trascina i compagni in gara-1 con una tripla doppia da 31 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Una pioggia di triple per Dallas, che punisce dall’arco la difesa dei Clippers, a cui non bastano i 26 punti di Kawhi Leonard e i 23 di Paul George.

Il secondo è dei Portland Trail Blazers, che ribaltano subito il fattore campo nella sfida con i Denver Nuggets, imponendosi in gara-1 per 123-109. Decisivo un terzo quarto da 38-25 per Portland, trascinata dai 34 punti e 13 assist di Damian Lillard e dai 21 di CJ McCollum; mentre per i Nuggets il migliore è stato ovviamente Nikola Jokic con 34 punti e 16 rimbalzi.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2021 (22 MAGGIO)

Milwaukee Bucks – Miami Heat 109-107 d.t.s (1-0)

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 103-113 (0-1)

Brooklyn Nets – Boston Celtics 104-93 (1-0)

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 109-123 (0-1)

Punti, assist e triple doppie: i numeri più pazzi della stagione NBA

NBA NBA: Morant trascina Memphis ai Playoff, eliminata Golden State IERI A 06:38