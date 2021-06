Sono due le partite dei Playoff NBA 2021 che si sono tenute questa notte. La prima è stata gara 4 tra i Philadelphia 76ers e gli Washington Wizards. Il sodalizio allenato da coach Doc Rivers aveva l’opportunità di chiudere qui la serie, ma i capitolini hanno vinto 114-122 e sono riusciti a portarla a gara 5. Da segnalare, per Washington, le prestazioni di un Bradley Beal da 27 punti e di un Rui Hachimura da 20 punti e 13 rimbalzi. Russel Westbrook ha sfornato una tripla doppia da 19 punti, 21 assist e 14 assist, ma ha tirato 3/19 dal campo.

Per i Sixers, che sono la testa di serie numero uno a Est, questa sarebbe da considerarsi una sconfitta di poco conto, dato che guidano la serie 3-1. Tuttavia, durante il primo quarto della partita, la stella di Philadelphia, Joel Embiid, si è infortunato e non è più tornato in campo. Il camerunense, che già durante la regular season ha dovuto fermarsi più volte, si è fatto male al ginocchio e la reale entità dell’infortunio si saprà solo nelle prossime ore.

Nel secondo match della nottata, invece, gli Utah Jazz hanno nuovamente espugnato il campo dei Memphis Grizzlies e si sono portati sul 3-1. Il sodalizio di Salt Lake City si è imposto con il risultato di 120-113. A guidare i Jazz verso il successo è stato un fantastico Donovan Mitchell da 30 punti e 8 assist. Al team del Tennessee, invece, non è bastata una prova da 23 punti e 12 assist del solito Ja Morant.

Nel menù di domani ci sono ben tre partite. Ci aspetta, dunque, una serata decisamente più movimentata, anche perché sono in programma le gare 5 tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers e tra Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Ambedue le serie in questione, al momento, sono sul 2-2. Ad aprire la giornata, però, sarà gara 5 tra Brooklyn Nets e Boston Celtics, coi primi che hanno l’opportunità di archiviare la pratica.

