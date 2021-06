Prova di forza dei Milwaukee Bucks nella gara-2 della finale della Eastern Conference contro gli Atlanta Hawks. Antetokounmpo e compagni si impongono nettamente con il punteggio di 125-91 al termine di un match che si era già deciso nel primo tempo, chiuso sul +32 dai padroni di casa. Ora la serie si sposta in Georgia per due partite.

Partenza subito sull’acceleratore dei Bucks, con Atlanta che prova a restare attaccata grazie ai canestri di Trae Young. Alla prima sirena il vantaggio dei padroni di casa è solo di sei punti (34-28). Nel secondo quarto, però, un terrificante parziale di 20-0 lancia Milwaukee e annienta le speranze degli Hawks. All’intervallo è 77-45 in favore dei Bucks e la partita è praticamente finita. Nel secondo tempo la squadra di coach Budenholzer amministra comodamente e pareggia i conti nella serie.

Giannis Antetokounmpo gioca solamente 29 minuti ed è il miglior marcatore del match con 25 punti. In casa Bucks ci sono anche i 22 punti di Jrue Holiday, i 16 di Brook Lopez e i 15 di Khris Middleton. Serata negativa per Trae Young, che mette a referto 15 punti (1/8 da tre) e soprattutto nove palle perse. Per Danilo Gallinari ci sono 12 punti e 2 rimbalzi in 15 minuti di utilizzo.

