Continua la preseason NBA e seconda partita per Danilo Gallinari con la nuova maglia degli Atlanta Hawks, che hanno superato gli Orlando Magic per 116-107. Prestazione positiva per il giocatore italiano, che ha messo a referto 17 punti e 7 rimbalzi in 27 minuti di gioco. Il miglior marcatore degli Hawks è stato Trae Young con 21 punti, mentre ad Orlando non sono bastati i 21 di Markelle Fultz.