Otto i match NBA andati in scena tra la sera italiana di domenica 27 febbraio e la notte appena trascorsa. I Philadelphia 76ers (37-23) superano per 125-109 i New York Knicks (25-36) con la tripla doppia di James Harden da 29 punti, 10 rimbalzi e 16 assist, mentre gli Utah Jazz (38-22) sconfiggono per 118-114 i Phoenix Suns (49-12), battuti nonostante i 30 punti di Devin Booker.

I Boston Celtics (36-27) cedono per 107-128 agli Indiana Pacers (21-41), trascinati da Tyrese Haliburton con 22 punti, mentre serve un supplementare ai Detroit Pistons (15-46) per avere ragione per 127-126 dei Charlotte Hornets (30-32) grazie ai 28 punti di Saddiq Bey.

Vittoria di misura, ma nei regolamentari, dei Los Angeles Clippers (32-31), con 26 punti di Reggie Jackson, per 99-98 sugli Houston Rockets (15-45), mentre i Dallas Mavericks (36-25) regolano per 107-101 i Golden State Warriors (43-18), recuperando da 21 punti di svantaggio, nonostante Stephen Curry sigli 27 punti con 10 assist.

I Denver Nuggets (36-25) passeggiano per 124-92 contro i Portland Trail Blazers (25-36) nonostante un match opaco in termini realizzativi di Nikola Jokic (8 punti, ma 18 rimbalzi ed 11 assist), infine i New Orleans Pelicans (25-36) liquidano per 123-95 i Los Angeles Lakers (27-33), ai quali non bastano i 32 punti di LeBron James

