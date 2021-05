Sei partite in una notte NBA che resterà storica, perchè Russell Westbrook è diventato il primo giocatore per numero di triple doppie nella lega americana. La stella di Washington ha chiuso il match con Atlanta con la 182esima tripla doppia della carriera (28 punti, 21 assist e 13 rimbalzi), superando definitivamente una leggenda come Oscar Robertson.

Il match, però, è stato vinto dagli Hawks, che si sono imposti per 125-124 con 36 punti di Trae Young e 28 di John Collins. Per Danilo Gallinari, uscito dalla panchina, ci sono 8 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 21 minuti di gioco. A Washington non è bastato un ultimo quarto da 45 punti, con Westbrook che ha avuto anche il tiro della vittoria, ma lo ha sbagliato proprio sulla sirena.

Steph Curry guida i Golden State Warriors alla vittoria sugli Utah Jazz per 119-116. Il nativo di Akron ha messo a referto 36 punti, con anche la tripla del sorpasso a 13 secondi dal termine. Utah è ancora priva di Donovan Mitchell e Mike Conley ed ha avuto un Jordan Clarkson con una prestazione da 41 punti, macchiata solo nel finale con gli errori decisivi per la sconfitta.

Rovinosa sconfitta dei Milwaukee Bucks, che vengono battuti nettamente dai San Antonio Spurs per 146-125 in un match che si era già deciso all’intervallo, con la squadra di Popovich avanti alla seconda sirena per 87-64. Non bastano agli ospiti i 28 punti di Giannis Antetokounmpo, con gli Spurs trascinati dai 23 putni di DeMar DeRozan.

Un primo quarto da 50 punti indirizza i Portland Trail Blazers verso la vittoria contro gli Houston Rockets per 140-129. Damian Lillard è il miglior marcatore con 34 punti, supportato dai 28 punti di CJ McCollum e Norman Powell. Una vittoria importante per i Blazers che consolidano la loro sesta posizione, allontanando il rischio di giocare il play-in.

Vittoria per gli Indiana Pacers sul campo dei Cleveland Cavaliers per 111-102 grazie al career high di Kelan Martin da 25 punti in altrettanti minuti giocati. A chiudere il successo dei Memphis Grizzlies sui New Orleans Pelicans per 115-110 con 23 punti di Dillon Brooks.

I risultati

Atlanta Hawks – Washington Wizards 125-124

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 102-111

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 115-110

San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks 146-125

Golden State Warriors – Utah Jazz 119-116

Portland Trail Blazers – Houston Rockets 140-129

