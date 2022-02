Continua la stagione 2021-2022 di NBA. Nella notte italiana si sono giocate undici partite e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e le migliori prestazioni di giornata.

Atlanta supera Orlando per 130-109 e conquista la 28ma vittoria in stagione. Decisivi per gli HawksBojan Bogdanovic (23 punti e 6 assist) e Trae Young (22 punti e 6 assist), ma è molto preziosa anche la prestazione di Danilo Gallinari. L’italiano parte nel quintetto titolare e mette a referto 11 punti, 4 rimbalzi e 1 assist. In casa Magics buona, ma inutile, la prova di Cole Anthony (23 punti, 7 rimbalzi e 5 assist). Successo a sorpresa per Detroit,che sconfigge in trasferta Boston per 111-112. L’eroe della serata è Jerami Grant, autore dei due punti fondamentali per la vittoria a 20 secondi dalla fine. Lo stesso Grant è il migliore dei Pistons, con 24 punti, mentre tra le fila dei Celtics c’è da segnalare l’ottima prova di Jaylen Brown (31 punti e 6 assist).

Ad

Vittoria casalinga per Indiana.I ragazzi di Rick Carlisle sconfiggono Washington per 113-108. A fine partita sono ben cinque i giocatori con 15 o più punti in casa Pacers(Tyrese Haliburton il top scorer dei suoi con 21 punti). Per i Wizards sono invece ininfluenti i 27 punti di Kentavious Caldwell-Pope e i 26 di Kyle Kuzma.Nonostante le assenze di Kyrie Irving e Kevin Durant,Brooklyn batte New York per 111-106 e vede la luce in fondo al tunnel (secondo successo consecutivo dopo una striscia di 11 sconfitte di fila). INets chiudono il match con ben quattro giocatori con 14 o più punti (Cam Thomas il migliore con 21 punti), mentre in casa Knicks c’è da evidenziare l’ottima prova di Julius Randle (31 punti).

NBA Nets, crisi infinita. Vincono Suns e Nuggets, Giannis dilaga coi Lakers 09/02/2022 A 08:02

DeMar DeRozan continua a stupire e porta Chicago al successo contro Sacramento (125-118). Il numero 11 dei Bulls mette a referto addirittura 38 punti, 6 rimbalzi e 6 assist e si conferma il giocatore di gran lunga più in forma della sua squadra. Per la franchigia dell’Illinois molto buone anche la prestazioni di Coby White (31 punti, 5 rimbalzi e 6 assist) e Nikola Vucevic (21 punti e 10 rimbalzi). Ai Kings non bastano i 33 punti di De’Aaron Fox. La sorpresa più grande della notte arriva da Memphis, dove i padroni di casa vengono sconfitti da Portland per 119-123. Decisivi i 32 punti di Jusuf Nurkic (a cui si vanno ad aggiungere gli 8 rimbalzi) e i 31 di Anfernee Simons.Ai Grizzlies non servono invece a nulla le grandi prestazioni di Ja Morant (44 punti e 11 assist) e Desmond Bane (30 punti).

Un ottimo Gary Trent Jr. trascina Toronto al successo esterno contro Minnesota (91-103). Il numero 33 dei Raptors termina la sua prova con 30 punti. Da segnalare per gli ospiti anche i 17 punti, 9 rimbalzi e 9 assist di Pascal Siakam, mentre per i Timberwolves non sono sufficienti i 24 punti e 11 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.Vittoria per San Antonio,che supera Oklahoma per 106-114. A fine match sono ben sei i giocatori con 15 o più punti in casa Spurs (Keldon Johnson il migliore con 22 punti). Per i City Thunder sono buoni, ma ininfluenti, i 24 punti di Tre Mann.

Prosegue la corsa di Phoenix. La squadra di Monty Williams supera Houston grazie a un ultimo quarto strepitoso (35-26) e conquista il settimo successo consecutivo. Fondamentali per i Suns i 24 punti e 8 assist di Devin Booker e i 23 punti e 9 rimbalzi di Deandre Ayton, mentre ai Rockets non servono a niente i cinque giocatori con 17 o più punti a referto (Dennis Schroder il top scorer con 23). Beffa finale per i Warriors che, dopo essere stati in vantaggio per tutta la partita, vengono superati da Denver sulla sirena con una tripla pazzesca di Monte Morris (116-117). Tra le fila dei Nuggets è davvero ottima la partita di Nikola Jokic (35 punti, 17 rimbalzi e 8 assist). Per i Golden State buona, ma inutile, la prova di Steph Curry (25 punti). I Los Angeles Lakers sconfiggono a sorpresa Utah per 106-101 e raggiungono quota 27 vittorie in stagione. Decisiva la prova del solito LeBron James, autore di 33 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. A Utah non bastano invece i 37 punti di uno scatenato Donovan Mitchell.

I RISULTATI DELLA NOTTE (16 FEBBRAIO)

Orlando Magic (13-47) – Atlanta Hawks (28-30) 109-130

Boston Celtics (34-26) – Detroit Pistons (13-45) 111-112

Indiana Pacers (20-40) – Washington Wizards (26-31) 113-108

New York Knicks (25-34) – Brooklyn Nets (31-27) 106-111

Chicago Bulls (38-21) – Sacramento Kings (22-38) 125-118

Memphis Grizzlies (41-19) – Portland Trail Blazers (25-34) 119-123

Minnesota Timberwolves (31-28) – Toronto Raptors (32-25) 91-103

Oklahoma City Thunder (18-40) – San Antonio Spurs (23-36) 106-114

Phoenix Suns (48-10) – Houston Rockess (15-42) 124-121

Golden State Warriors (42-17) – Denver Nuggets (33-25) 116-117

Los Angeles Lakers (27-31) – Utah Jazz (36-22) 106-101

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

NBA Booker trascina Phoenix. Golden State ok, Toronto non si ferma più 08/02/2022 A 07:20