Alla State Farm Arena di Atlanta è andato in scena l’All-Star Game 2021 che ha messo di fronte il Team Durant contro il Team James. Ed è proprio la compagine del “King” a vincere la gara delle stelle con il punteggio di 170-150. Grandi protagonisti sono stati Damian Lillard e Steph Curry che hanno messo a referto rispettivamente 32 punti e 28 punti segnando alcune triple davvero spettacolari. Chris Paul si diverte con ben 16 assist, nuovo record per un ASG, LeBron si ferma a 4 punti in soli 13 minuti mentre l’MVP del match è Giannīs Antetokounmpo che chiude con 35 punti e 7 rimbalzi in 19 minuti. Dall’altra parte Bradley Beal è il top scorer con 26 punti seguito da Kyre Irving (24 punti+12 assist) e dal duo Harden-Tatum che combinano 42 punti equamente distribuiti.

Questo le migliori giocate dell’All-Star Game:

NBA Il Team Lebron demolisce il Team Durant 6 ORE FA

3-Point Contest

Prima della gara si è svolto il Mtn Drew Three-point Contest che è stato vinto, senza troppe sorprese, da Steph Curry. La stella dei Golden State Warriors batte in finale Mike Conley e si aggiudica il titolo così per la seconda volta in carriera (2015).

Slam Dunk Contest

A vincere la gara delle schiacciate è invece Anfernee Simons dei Portland Trail Blazers che regola Obi Toppin (New York Knicks) grazie al tentativo nell’ultima schiacciata di baciare il ferro. Il giovane nativo di Altamonte Springs, classe 1999, diventa il primo giocatore dei Blazers a vincere lo slam dunk contest.

Skills Challenge

Dopo la finale persa nell’edizione del 2020 Domantas Sabonis è riuscito a vincere finalmente lo Skills Challenge dell'All-Star Game. Il lungo degli Indiana Pacers ha batuto in finale Nikola Vucevic degli Orlando Magic.

Lebron risponde a Ibra: “Mai zitto contro le ingiustizie”

NBA NBA contro Ibra, anche Lin e Kanter difendono Lebron 05/03/2021 A 18:32