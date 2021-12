Nella notte italiana si sono disputate cinque partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Partiamo dalla partita che non si è giocata. Chicago Bulls-Toronto Raptors è stata rinviata per l’esplosione di un focolaio Covid all’interno della squadra canadese.

Vincono, invece, i Boston Celtics, che superano i Cleveland Cavaliers per 111-101. Successo importante contro una delle squadre più in forma della stagione, ma successo meritato, con i Celtics praticamente sempre avanti nel match. A dominare il parquet Jaylen Brown e i suoi 34 punti, e Robert Williams III, con 21 punti e 11 rimbalzi.

Cadono ancora gli Atlanta Hawks, che perdono contro gli Orlando Magic per 98-104. Atlanta deve fare a meno di Young, Capela e Gallinari a causa del Covid, ma perde un match che andava vinto in chiave play-off. Orlando fa la partita e dopo un primo tempo equilibrato gli ospiti scappano via. Agli Hawks non bastano i 34 punti di Cam Reddish e i 28 (con 12 rimbalzi) di John Collins.

Dominio, invece, dei Milwaukee Bucks contro gli Houston Rockets in un match chiuso 126-106. Dura un quarto la resistenza di Houston, che va anche sul +8, ma poi i Bucks, ancora senza Antetokounmpo, volano via con i 24 punti e 10 assist di Jrue Holiday.

Nelle ultime due partite di giornata, invece, vittoria per gli Oklahoma City Thunder che sorprendono i Denver Nuggets per 108-94. OCT sempre in controllo del match e di Nikola Jokic, tenuto a 13 punti, con la difesa dei Thunder a farla da padrona.

Vittoria in trasferta per i Los Angeles Clippers, che superano i Sacramento Kings per 105-89, guidati da Eric Bledsoe, il quale chiude con 19 punti, 7 assist e 8 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2021-2022 (22 DICEMBRE)

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 111-101

Atlanta Hawks – Orlando Magic 98-104

Milwaukee Bucks – Houston Rockets 126-106

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 108-94

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 89-105

Chicago Bulls – Toronto Raptors rinviata

