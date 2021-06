Si chiude la serie tra Brooklyn e Boston e si chiude con il netto successo per 123-109 dei Nets che superano il turno. A dare il colpo del ko ai Celtics è James Harden, che in gara 5 regala una tripla doppia con 34 punti, 10 assist e altrettanti rimbalzi. Con anche i 25 punti di Irving e i 24 di Durant, i Nets chiudono la pratica. Boston prova a resistere, guida per quasi tutto il primo periodo, resta aggrappata fino all’intervallo, resiste nel terzo periodo, ma poi nel finale i Nets allungano e portano a casa la vittoria.

È a una vittoria dal chiudere la serie, invece, Phoenix che si impone nettamente per 115-85 sui Los Angeles Lakers. Sono, dunque, ad un passo dall’eliminazione i campioni in carica, che senza Anthony Davis infortunato non possono nulla contro i Suns. Non basta LeBron James con i suoi 24 punti a fermare una squadra guidata da un Devin Booker da 30 punti e che chiude il discorso fin dal primo tempo, dove i Lakers subiscono un parziale di 32-10 nei secondi 12 minuti. Serie che va sul 3-2 e Suns che ora hanno due match point a disposizione.

3-2 anche per Denver, ma i Nuggets soffrono e hanno bisogno di due overtime per avere la meglio dei Portland Trail Blazers per 147-140 e portarsi a una vittoria dal chiudere la serie. Match folle, con Denver praticamente sempre in vantaggio, che tocca anche il +22 nel primo tempo, ma Portland mai doma, che va addirittura avanti a cavallo del terzo e quarto periodo, poi forza i Nuggets all’overtime, riagguanta il match allo scadere, obbliga Denver a un altro supplementare prima di cedere. E a tener viva Portland è il solito Damian Lillard che chiude con 55 punti la sua partita, mentre in casa Nuggets spiccano i 38 punti (11 rimbalzi e 9 assist) di Nikola Jokic.

RISULTATI PLAYOFF

Brooklyn Nets – Boston Celtics 123-109 (serie 4-1)

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 115-85 (serie 3-2)

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 147-140 (serie 3-2)

