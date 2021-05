Bissano il successo dell’esordio i Brooklyn Nets che contro i Boston Celtics fanno valere nuovamente il fattore campo e si impongono per 130-108. Match a senso unico fin dal primo quarto, con i Celtics che restano aggrappati ai Nets per pochi minuti prima che Durant e compagni scappino via. Ed è proprio Kevin Durant il miglior marcatore di giornata con 26 punti (e 8 rimbalzi e 4 assist), ma è tutto il quintetto titolare di Brooklyn ad andare in doppia cifra in un match che, come detto, si è chiuso già ben prima dell’intervallo, con i Nets che nel solo primo quarto mettono a referto 40 punti.

Pareggiano la serie contro i Phoenix Suns i Los Angeles Lakers che si impongono in trasferta per 102-109. Partita che i Lakers fanno fin dalla palla a due, partita dove toccano il +15 poco dopo l’intervallo, ma partita dove i Suns tornano avanti a una manciata di minuti dalla fine. Ma qui arrivano la tripla di Marc Gasol prima e poi il canestro di LeBron James a rilanciare i Lakers fino alla vittoria. E decisivi sono i 34 punti, 10 rimbalzi e 7 assist di Anthony Davies per riportare i campioni in carica in perfetta parità e con il fattore campo dalla propria.

NBA Antetokounmpo trascina Milwaukee sul 2-0, Denver pareggia la serie UN GIORNO FA

Due su due in trasferta pesantissimo per i Dallas Mavericks che espugnano ancora una volta il parquet dei Los Angeles Clippers e lo fanno con un 121-127. Match che i texani vincono nel terzo quarto, quando il parziale di 30-19 piega le ginocchia ai Clippers che non riescono più a rientrare in partita. E a metterli ko, ancora una volta, è il solito Luka Doncic, autore di 39 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, coadiuvato da Tim Hardaway Jr. che chiude con 28 punti e 6/8 da oltre l’arco. A Los Angeles non bastano i 41 punti di Kahwi Leonard, ma non è un caso che il campione dei Clippers ne segni solo 11 nella ripresa, quando Dallas scappa via.

RISULTATI PLAYOFF

Brooklyn Nets – Boston Celtics 130-108 (serie 2-0)

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 102-109 (serie 1-1)

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 121-127 (serie 0-2)

Westbrook: "Sono il miglior playmaker della lega"

NBA Blitz Gallo a New York, Lebron cade contro i Suns, Memphis ok 24/05/2021 A 06:10