Nella notte si sono disputate due partite valevoli per i playoff dell’NBA 2020-2021. Volano nella finale di conference i Los Angeles Clippers, per la prima volta nella loro storia, e lo fanno eliminando Utah. Philadelphia non molla e conquista la chance di giocarsi gara 7. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Vincono i Los Angeles Clippers la serie contro gli Utah Jazz e lo fanno conquistando gara 6 con un netto 131-119. Match folle quello visto questa notte, con i ragazzi di Tyronn Lue che nel primo tempo vengono sovrastati nettamente dai Jazz, con un parziale del secondo quarto di 39-19, vanno sotto anche di 25 e sembrano condannati a gara sette.

Senza Kawhi Leonard le prime finali della conference sembrano allontanarsi per i californiani, ma nella ripresa cambia tutto. Rispondono presente Paul George e Reggie Jackson, ma soprattutto arriva la prestazione capolavoro di Terance Mann, che chiude la sua partita con 39 punti in 36 minuti. E i Clippers ribaltano tutto, risultato e pronostico. 41-22 nel terzo quarto, 40-25 nell’ultimo, per una ripresa da 81-47 che rimanda a casa Utah.

Servirà gara tra i Philadelphia Sixers e gli Atlanta Hawks dopo il successo per 99-104 dei Sixers in casa di Atlanta. Eppure Gallinari e compagni hanno provato a scappar via fin da subito, sorprendere Philadelphia e chiudere i giochi. Nel primo quarto hanno toccato anche il +12 e quando, nel secondo periodo, i Sixers hanno impattato, hanno saputo riallungare. Ma quando Philadelphia è passata avanti ad inizio ripresa, ecco che gli ospiti non hanno più guardato indietro.

E lo hanno fatto con i 22 punti di Joel Embiid, ma anche e soprattutto con i 24 punti di Seth Curry e di Tobias Harris, che hanno permesso ai Sixers di rimontare e vincere, forzando la serie a gara 7. Non sono bastati, dall’altra parte, ad Atlanta i 34 punti del solito Trae Young (cui si aggiungono anche i 12 assist) né i 16 di Danilo Gallinari e ora gli Hawks dovranno conquistare la finale di conference in trasferta.

RISULTATI PLAYOFF

Atlanta Hawks – Philadelphia Sixers 99-104 (serie 3-3)

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 131-119 (serie 4-2)

