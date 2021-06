I Milwaukee Bucks con una straordinaria prestazione di Giannis Antetokounmpo da 40 punti e 13 rimbalzi, battono al supplementare, in una gara-7 “for the ages”, i Brooklyn Nets e si guadagnano la finale di Eastern Conference: aspettano ora chi vincerà tra Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks. Per i Nets non basta un a sua volta maestoso Kevin Durant con i suoi 48 punti.

Con i due allenatori che, di fatto, limitano la panchina al mimino indispensabile (solo Connaughton da una parte e Green dall’altra hanno minuti seri, ma l’unico fuori dai due quintetti base a segnare è il primo), la partita che viene fuori al Barclays Center è di quelle intense, senza esclusione di colpi: 18 sono le volte in cui la leadership cambia volto.

Sono tre i momenti fondamentali del confronto: Jrue Holiday che, dopo aver tirato con 2/17 dal campo, inizia a segnare tre volte di fila, lo spaventoso canestro di Durant della parità a quota 109 con un secondo da giocare (e con i piedi un po’ più indietro sarebbe stato da tre), l’overtime. Che parte piano, anzi pianissimo su entrambi i fronti: segna Brown, poi pareggia Giannis, sorpassa Middleton (anche lui superbo: 23 punti, 10 rimbalzi, 6 assist e 5 palle recuperate), il 6-2 in quei 5 minuti vuol dire 111-115.

Sarà questo il giorno dell’apertura della serie finale di Western Conference: il pubblico europeo potrà goderne fin dalle 21:30, dato che gara-1 tra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers (privi ormai di Kawhi Leonard per diverso tempo) è stata programmata proprio per cercare di dare al mercato continentale uno degli ultimi assaggi prima del notturno andante.

GARA-7 SEMIFINALE EASTERN CONFERENCE

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks 111-115 dts (serie Bucks 4-3)

LE FINALI

WESTERN CONFERENCE: Phoenix Suns-Los Angeles Clippers

EASTERN CONFERENCE: Milwaukee Bucks-vinc. 76ers-Hawks

