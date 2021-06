Nella notte di oggi è disputata una partita valevole per i playoff dell’NBA 2020-2021. Riaprono i giochi i Clippers, che battono nettamente Utah e si portano sull’1-2 nella serie. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Tornano in gioco i Los Angeles Clippers, che si impongono per 132-106 sugli Utah Jazz in gara 3, conquistano il primo successo nella serie e rimettono in discussione tutto. Prova a scappare via Utah nei primissimi minuti del match, tocca anche il +8, ma poi i californiani prendono il comando e non si guardano più indietro, allungando prima dell’intervallo e, dopo un terzo quarto in equilibrio, scappando via nel finale.

Non bastano, dunque, le due triple di Ingles a inizio match per i Jazz, che alla fine si trovano con i 30 punti di Donovan Mitchell, i 19 di Joe Ingles, i 10 rimbalzi di Rudy Gobert ma poco più. Di contro, invece, i Clippers si affidano ancora una volta al loro leader, con Kawhi Leonard che chiude il suo match con 34 punti e 12 rimbalzi, cui si affiancano i 31 punti di Paul George.

Ed è proprio Leonard a mettere la parola fine alla sfida nell’ultimo periodo, quando con i Clippers che veleggiavano sul +10 danno la scossa decisiva. Prima Leonard segna un canestro, subisce fallo e porta i suoi al primo allungo con la giocata da tre punti. Non risponde Utah e il campione dei Clippers mette a segno un’altra tripla. E quando da oltre l’arco è Batum a colpire il parziale sale sul 10-0, il vantaggio va a +21 e match in frigorifero per i californiani che ora sognano l’aggancio.

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 132-106 (serie 1-2)

