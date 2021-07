Non riesce a Danilo Gallinari e compagni la rimonta e si ferma il sogno degli Atlanta Hawks di conquistare la finale. Nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo, infatti, i Milwaukee Bucks chiudono la serie e raggiungono Phoenix in finale. Per i Bucks è la prima finale NBA dal 1974. Ecco come è andata.

Milwaukee diventa cannibale e non lascia chance agli Atlanta Hawks, che chiudono una stagione comunque da incorniciare con il ko per 107-118 in gara 6 delle finali di conference. I Bucks partono subito forti e restano in vantaggio per l’intera partita, ma è nella ripresa che danno le due spallate decisive che hanno mandato Trae Young e compagni ko.

La prima scossa arriva nel terzo quarto, quando il parziale di 44-29 piega le gambe agli Hawks e mette l’accesso in finale quasi in ghiaccio per Milwaukee. La seconda spallata arriva subito a inizio ultimo periodo, con la tripla di Connaughton che fa andare i Bucks per la prima (e unica) volta oltre i 20 punti di vantaggio. Non serve la tripla immediata di Danilo Gallinari né il 35-27 per gli Hawks nell’ultimo quarto a ribaltare una sentenza che Milwaukee ha scritto per tutta la partita.

Senza Antetokounmpo sale in cattedra nuovamente Khris Middleton, che chiude con 32 punti, ma soprattutto realizzandone 16 consecutivi nel terzo, e decisivo, quarto. Con lui a far volare Milwaukee è stato Jrue Holiday con i suoi 27 punti e 9 assist, mentre in casa Atlanta il rientrante Trae Young ha sofferto e chiuso con soli 14 punti (ma comunque 9 assist), mentre i migliori realizzatori sono stati Cam Reddish, 21 punti, e Bogdan Bogdanovic con 20. Infine, per Danilo Gallinari la stagione si chiude con 13 punti e 8 rimbalzi.

