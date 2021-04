Dopo le prime indiscrezioni, le prime immagini, i primi poster e le prime locandine è online finalmente il primo trailer di 'Spae Jam: A New Legacy', il film con protagonisti i Looney Tunes e la stella della NBA Lebron James. La pellicola diretta da Malcom D. Lee è naturalmente il sequel della famosissima opera del 1996 con Michael Jordan, Bugs Bunny e i suoi amici e i Monstars che fece innamorare tanti bambini (e non solo) alla palla a spicchi. Ecco le il trailer ufficiale in italiano del film:

Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane e su HBO Max il prossimo 16 Luglio 2021 mentre in Italia arriverà invece a Settembre. Lo scorso Dicembre 2020 invece è stata rilasciata la trama del secondo capitolo che vi riassumiamo brevemente: LeBron James e il figlio Dom finiscono in un universo virtuale governato dall’intelligenza artifciale Al G Rhythm (Don Cheadle). Padre e figlio per tornare nel mondo reale dovranno vincere un torneo di basket virtuale e si faranno aiutare da Bugs Bunny, Lola Bunny e gli altri Looney Tunes.





Come nel primo film ci sarà la presenza anche di altre stelle NBA tra cui Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Chris Paul (Oklahoma City) e Damian Lillard (Portland Trailblazers). Spazio anche alle campionesse della WNBA: Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Chiney Ogwumike (Los Angeles Sparks), e Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks).

