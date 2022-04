Il futuro? Non ne ho idea, c'è tanto tempo per riflettere in estate, vedremo cosa accadrà". Così ha parlato Danilo Gallinari in conferenza stampa dopo playoff NBA della franchigia della Georgia. Annata 2021-22 conclusa e forse al capolinea anche l'esperienza dell'ala azzurra con la maglia biancorosso degli Hawks dopo due anni, entrambi con il raggiungimento della post season. Infatti, la situazione salariale di Danilo è molto chiara: ha ancora un anno di contratto a poco più di 21 milioni di dollari ma diventerà interamente garantito dopo il 29 giugno. Questo significa che Atlanta ha la possibilità di "tagliarlo" prima di quella data pagandogli una sorta di buonuscita da 5 milioni. ". Così ha parlatoin conferenza stampa dopo la gara 5 persa dagli Atlanta Hawks sul campo dei Miami Heat che ha sancito l'eliminazione daidella franchigia della Georgia. Annata 2021-22 conclusa e forse al capolinea anche l'esperienza dell'ala azzurra con la maglia biancorosso degli Hawks dopo due anni, entrambi con il raggiungimento della post season. Infatti, la situazione salariale diè molto chiara: ha ancora un anno di contratto a poco più dima diventerà interamente garantito dopo il 29 giugno. Questo significa cheha la possibilità di "tagliarlo" prima di quella data pagandogli una sorta di

Ad

A quel punto, se si concretizzasse questa opzione, Gallinari sarebbe libero sul mercato dei free agent e potrebbe firmare con chiunque in NBA, o magari tornare in Europa per chiudere la carriera e riavvicinarsi a casa con la famiglia, la compagna Eleonora e la figlia Anastasia. In estate Danilo compirà 34 anni (nato l'8 agosto 1988, ndr), viene da una stagione in cui ha giocato 66 partite su 82, quindi senza particolari problemi fisici, ma ha chiuso a meno di 12 punti di media, il numero più basso dai 6 dell'anno da rookie coi Knicks nel 2008-09, tirando col 38% da tre, la più bassa dal 2017-18 coi Clippers (32%).

NBA Le 5 storie della notte Playoff che vi siete persi 4 ORE FA

Al netto dei numeri, Danilo ha dimostrato di essere un giocatore ancora utile, affidabile col tiro da fuori e con doti di playmaker secondario che farebbero comodo a chiunque, ovviamente al giusto prezzo. L'azzurro, al netto di qualche acciacco fisico, ha ancora uno-due anni di NBA nel proprio motore e potrebbe essere davvero la volta buona per "accontentarsi" del minimo salariale ma provare a giocare per una contender, una franchigia di quelle che puntano dritte al titolo e hanno bisogno di veterani e specialisti, soprattutto in chiave playoff.

Non è però del tutto esclusa la pista che porta al ritorno in Europa, o meglio in Italia, con la "sua" Olimpia Milano che lo accoglierebbe a braccia aperte. Danilo non ha mai nascosto di voler chiudere la carriera con la maglia biancorossa del club in cui ha iniziato e anche suo papà Vittorio di recente ne ha parlato: "Lo ha sempre detto e, quando dice qualcosa, di solito la fa. Non so quando, non già l'anno prossimo, ma non vuole tornare a Milano da atleta finito. Allo stesso tempo un giocatore resta in NBA fino a quando ci può stare".

Gallinari: "Bisogna essere orgogliosi di questa Italbasket"

NBA Gallo eliminato da Miami; Paul trascina i Suns, Memphis ok 6 ORE FA