Buona la prima per Boston. Al Chase Center di San Francisco i ragazzi di Ime Udoka sconfiggono per 108-120 Golden State grazie a un magnifico quarto periodo (40-16) e conquistano la prima vittoria nella serie della . Ora si tornerà in campo nella notte tra domenica e lunedì alle ore 3:00, Al Chase Center di San Franciscograzie a un magnifico quarto periodo (40-16) e conquistano la prima vittoria nella serie della finale dei playoff NBA 2022 Ora si tornerà in campo nella notte tra domenica e lunedì alle ore 3:00, poi ci sposterà in Massachusetts

A iniziare leggermente meglio è la squadra di casa, che con uno straordinario Curry (per lui 18 punti nei primi otto minuti, 21 totali nel primo periodo) sale sul 29-22. I Celtics recuperano terreno grazie a White e Tatum (29-28), ma a pochi secondi dalla fine del primo quarto lo stesso Curry spara la sua sesta tripla del primo quarto (record delle Finals) che vale il +4 (32-28). Il secondo periodo comincia senza grandi scossoni e per i primi minuti il distacco tra le due squadre rimane invariato. Arrivati sul 47-43, qualcosa però si inceppa nell’attacco dei Warriors e gli ospiti ne approfittano per superare gli avversari prima dell’intervallo (56-54).

A rientrare meglio dagli spogliatoi è la squadra di Steve Kerr: i californiani sfruttano soprattutto il solito Curry e gli ottimi Wiggins e Poole per ribaltare il risultato fino al 92-80 di fine terzo periodo. Sembra dunque tutto indirizzato in favore dei padroni di casa, e invece ecco il colpo di scena. Minuto dopo minuto Boston accorcia sempre più il distacco con Brown e White fino a trovare il clamoroso pareggio a 5’40” dalla fine (103-103). Sulle ali dell’entusiasmo non si ferma però qui la spinta dei Celtics e negli ultimi giri d’orologio gli uomini di Udoka prima prendono il largo con uno straordinario Horford (per lui 8 punti in un minuto e mezzo) e un cinico Smart dalla lunga distanza (le sue due triple consecutive fanno davvero male) e poi gestiscono il vantaggio fino all’incredibile 108-120 conclusivo.

A fine partita i migliori in casa Boston sono Al Horford (26 punti) e Jaylen Brown (24 punti, 7 rimbalzi e 5 assist), ma sono ottime anche le prove di Derrick White (21), Marcus Smart (18 punti). Ai Warriors non bastano invece i 34 punti di Steph Curry e i 20 di Andrew Wiggins.

IL TABELLINO

GOLDEN STATE WARRIORS – BOSTON CELTICS 108-120 (32-28, 22-28, 38-24, 16-40, serie sullo 0-1)

Golden State: Thompson 15, Curry 34, Green 4, Wiggins 20, Looney 4, Poole 9, Porter Jr. 12, Iguodala 7, Kuminga, Lee, Moody, Bjelica, Toscano-Anderson, Payton II ne

Boston: Tatum 12, Brown 24, Horford 26, Smart 18, Williams III 8, White 21, Williams, Pritchard 8, Theis 3, Fitts, Stauskas, Morgan, Hauser, Kornet, Nesmith ne

