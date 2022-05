Rajon Rondo va molto vicino a compiere un gesto irrimediabilmente sconsiderato, ma che già nelle modalità note rientra in una sola categoria, quella della follia. Il due volte campione NBA e quattro volte All Star oggi ai Cleveland Cavaliers, infatti, secondo quanto riportato da TMZ Sports ha puntato una pistola contro la madre dei suoi figli e l’ha minacciata di morte durante un pesante litigio. Proprio i figli, secondo il racconto di lei, hanno assistito alla terribile scena. Ashley Bachelor, 36 anni, è l’ex compagna di Rondo, nonché madre dei due figli del giocatore. La scorsa settimana ha fatto richiesta per un ordine protettivo d’emergenza a Louisville, volto a evitare gravi conseguenze a lei, figlio e figlia. Rondo, nella testimonianza della donna, ha continuato a rompere qualsiasi cosa gli capitasse a tiro, dalle tazze di tè ai cestini. I figli erano sconvolti dalla scena, e così ha provato a calmare la situazione, ma l’uomo non si è calmato per nulla: “You’re dead”, frase che non serve tradurre.

Andato via di casa, nella testimonianza Rondo è tornato dopo 15 minuti da una porta secondaria, sempre utilizzando la pistola in modo non consono. Una volta ottenuto di avere davanti uno dei due figli, gli ha cominciato a urlare davanti, domandando perché il figlio fosse spaventato dal padre. Lo stesso “gioco” l’ha cercato con la figlia, poi sono arrivati i genitori di lui che hanno avuto quantomeno, se non la capacità di calmarlo, quella di portarlo via dall’abitazione. Il giudice che ha firmato l’ordine di protezione ha determinato che Rondo deve stare almeno 500 piedi (poco più di 150 metri) lontano da Ashley Bachelor e dai suoi figli (dei quali lei ora ha la custodia temporanea). Il giocatore, inoltre, dovrà consegnare alla corte le sue armi da fuoco. La NBA ha informato TMZ Sports che è a conoscenza della questione e sta cercando di avere più informazioni possibili.

