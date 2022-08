Per onorare il leggendario, il giocatore più vincente della storia con 11 titoli, scomparso lo scorso 31 luglio all'età di 88 anni , laha deciso di. Questo significa che a partire dalla stagione 2022-23, nessun giocatore potrà scegliere di indossare la maglia con quel numero, quello del grande, che aiè stata ritirata a partire dalla sua ultima stagione, il 1968-69. Si tratta del primo in assoluto nella storia dellaa ricevere questa onorificenza, il terzo di sempre fra gli sport professionistici americani dopo ildinella(il primo giocatore di colore in epoca moderna in MLB), e ildinellaa partire dal, il più grande marcatore della storia del gioco.