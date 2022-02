Si avvicina il termine ultimo per gli scambi del mercato in NBA: giovedì 10 febbraio alle 21, ora italiana, ci sarà il "gong" della trade deadline. Da quel momento si potranno soltanto ingaggiare giocatori svincolati ma basta trattative per gli scambi. Nelle ultime settimane voci e rumors si stanno intensificando, alcune trade sono andate in porto, coinvolgendo giocatori di rilievo come Domantas Sabonis e CJ McCollum, e altre stanno bollendo in pentola. Tra i nomi più caldi ci sono quelli di Jerami Grant dei Pistons, di Dennis Schroeder dei Celtics e di Danilo Gallinari che ha ancora un altro anno di contratto parzialmente garantito con gli Atlanta Hawks. Senza dimenticare nomi ancora più grossi come quello di Russell Westrbook dei Lakers, di James Harden dei Nets e di Ben Simmons, un separato in casa da mesi ai Philadelphia 76ers e in attesa di una nuova destinazione. Di seguito tutti gli scambi completati.

Sabonis dai Pacers ai Kings (8/2)

Ai Pacers: Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Tristan Thompson

Ai Kings: Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb, 2a scelta futura al Draft 2027

I Trail Blazers cedono McCollum ai Pelicans (8/2)

Ai Pelicans get: CJ McCollum, Larry Nance Jr., Tony Snell,

Ai Blazers: Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomáš Satoranský, Didi Louzada, 1a scelta al Draft 2022 (protetta 1-4), 2a scelta futura al Draft 2026, 2a scelta futura al Draft 2027

I Cavs prendono LeVert dai Pacers (7/2)

Ai Cavaliers: Caris LeVert, 2a scelta al Draft 2022 (di Miami)

Ai Pacers: Ricky Rubio, 1a scelta al Draft 2022 (protetta 1-14), 2a scelta futura al Draft 2022 (di Houston), 2a scelta futura al Draft 2022 (di Utah)

Portland manda Powell e Covington ai Clippers (4/2)

Ai Clippers: Norman Powell, Robert Covington

Ai Blazers: Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson, 2a scelta futura al Draft 2025 (di Detroit)

Forbes ai Nuggets in uno scambio a tre (19/1)

Ai Nuggets: Bryn Forbes

Ai Celtics: Bol Bol, P.J. Dozier

Agli Spurs: Juancho Hernangomez, 2a scelta futura al Draft 2028 (di Denver), soldi

Cam Reddish dagli Hawks ai Knicks (13/1)

Agli Hawks: Kevin Knox II, 1a scelta al Draft 2022 (di Charlotte, protetta 1-18)

Knicks get: Cam Reddish, Solomon Hill, 2a scelta al Draft 2025

I Jazz mandano Oni ai Thunder (4/1)

Ai Thunder: Miye Oni, 2a scelta futura al Draft 2028

Ai Jazz: soldi

Rajon Rondo dai Lakers ai Cavs (3/1)

Ai Cavaliers: Rajon Rondo

Ai Lakers: Draft rights to Louis Labeyrie

Ai Knicks: Denzel Valentine, soldi

