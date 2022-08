Per avere il calendario ufficiale di tutta la stagione bisognerà attendere ancora qualche giorno, intanto arrivano i primi rumors sullae non potevano che essere più piacevoli. Infatti, secondo Shams Charania di The Athletic, si partirà ile il clou dellasarà la sfida traal Chase Center. L'ennesimo capitolo della saga tra, con iche festeggeranno il titolo vinto lo scorso giugno, alzeranno il banner sul soffitto dell'arena e riceveranno l'anello di campioni nella classica cerimonia alla presenza del commissioner. Curry potrà godersi il quarto anello della carriera, il primo da MVP delle Finals, e lo sfoggerà davanti a