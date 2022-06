Paolo Banchero è rimasto totalmente scioccato dal suo nome pronunciato dal commissioner NBA Adam Silver come 3 per gli Houston Rockets. Nella conferenza stampa immediatamente successiva alla scelta, il nativo di Seattle dichiara ancora sorpreso: "Mi avevano detto in giornata che la situazione era fluida e di tenermi pronto a tutto, ma mi hanno detto di Orlando circa 20 secondi prima che il Commissioner salisse sul palco: non ho praticamente avuto il tempo di rendermi conto di cosa stava succedendo". "Non avevo mai pianto lacrime di gioia".è rimasto totalmente scioccato dal suo nome pronunciato dal commissionercome numero 1 assoluto del Draft NBA 2022 per gli Orlando Magic , lui che pareva destinato allaper gli. Nella conferenza stampa immediatamente successiva alla scelta, il nativo di Seattle dichiara ancora sorpreso: "Mi avevano detto in giornata che la situazione era fluida e di tenermi pronto a tutto, ma mi hanno detto di Orlando circa 20 secondi prima che il Commissioner salisse sul palco: non ho praticamente avuto il tempo di rendermi conto di cosa stava succedendo".

Paolo Banchero festeggia la chiamata alla 1 assoluta del Draft NBA 2022 Credit Foto Getty Images

Ad

Ha ringraziato Coach K, Mike Krzyzewski, l'allenatore che l'ha cresciuto in una stagione particolare a Duke: "la persona che mi ha fatto diventare uomo, in un anno passato lontano da casa, lontano dalla mia famiglia. Mi ha ripreso quando dovevo essere ripreso, mi ha incoraggiato quando ho fatto bene: gli devo tanto". E poi le prime parole da giocatore degli Orlando Magic in prospettiva NBA: "Voglio portare una mentalità vincente, una grande etica del lavoro, sono pronto a mettermi al lavoro coi miei nuovi compagni. Non potrei essere più contento di essere un membro degli Orlando Magico. Questo è uno dei momenti più belli della mia vita, sono felicissimo".

NBA Banchero prima del Draft: "Nell'estate 2023 sarò in Nazionale" 3 ORE FA

Domanda sul primo stipendio: "Cosa comprerò? Una macchina, probabilmente una bella macchina sportiva. Per fortuna i miei genitori sono entrambi ben educati in economia: mi daranno una mano a spendere nel modo giusto". E inevitabilmente sulle sue origini e passaporto italiano, il secondo di sempre alla 1 dopo Andrea Bargnani nel 2006: "Non so se sia giusto dire che sono un’altra prima scelta assoluta italiana come Bargnani, visto che lui è nato e cresciuto in Italia e io sono nato e cresciuto a Seattle. Di sicuro sono orgoglioso delle mie radici italiane e non vedo l’ora di rappresentare l’Italia".

Paolo Banchero, l'azzurro che sta conquistando il college basket

NBA Mock Draft 2022: Banchero alla 3, Smith prima di Holmgren IERI A 20:27