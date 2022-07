Danilo Gallinari è un nuovo giocatore dei Boston Celtics. L'accordo c'è, ormai pronto per essere inchiostrato. E Adrian Wojnarowski ne descrive i dettagli su ESPN.

In realtà, quest'anno incasserà una cifra molto più alta, superiore ai 17 milioni di dollari, grazie al versamento della quota parzialmente garantita del precedente contratto firmato con gli Hawks, che gli Spurs hanno dovuto onorare prima del taglio.

Il Gallo, che festeggerà il suo 34esimo compleanno il prossimo 8 agosto, viene da una stagione in cui ha viaggiato a 11.7 punti di media con il 38.1% dall'arco, proseguendo nel suo nuovo ruolo di veterano in uscita dalla panchina. Ora, in coppia con Malcolm Brogdon, andrà a rafforzare in maniera notevole la second-unit biancoverde.

